L'AGLC, chargée de vendre en gros aux détaillants, reçoit son cannabis de 15 producteurs canadiens accrédités.

Avec l'enthousiasme « inattendu » des consommateurs envers le cannabis légal, la commission cherche à agrandir sa liste de fournisseurs, explique leur porte-parole Kaleigh Miller.

Nous cherchons plus de producteurs pour le futur. Le succès des ventes nous a vraiment surpris. Kaileigh Miller, porte-parole de l'AGLC

Mardi, de nombreux produits du site de vente au détail de l'AGLC étaient en rupture de stock. Dix-sept de 81 variétés de fleurs séchées n'étaient plus sur le marché. Presque la moitié des produits pré-roulés étaient tous vendus et il ne restait que deux des six variétés d'huiles.

Kaileigh Miller souligne que la vente de la marijuana légale sera un travail en constante évolution.

« Les ajustements ne se feront pas du jour au lendemain, surtout parce que le cannabis requiert du temps à faire pousser. Mais je suis certaine que les choses se stabliseront », dit-elle.