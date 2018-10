Rappelons que les pluies diluviennes d'octobre 2017 et de juillet 2018 ont causé des refoulements d'égouts et ont endommagé plusieurs résidences du quartier. Entre le 25 juillet et le 10 août dernier, la Municipalité a reçu plus de 600 réclamations pour des refoulements d'égouts liés aux pluies diluviennes, la majorité provenant des secteurs de Gatineau et d'Aylmer, notamment dans les districts Bellevue et Wychwood.

Selon la Ville, cette situation s'explique notamment par le nombre important de branchements non réglementaires dans le secteur.

D'après ses estimations, 531 résidences sur 1136 seraient raccordées directement au réseau d'égout sanitaire, enfreignant la réglementation municipale et provoquant les refoulements.

Bien que le ton est monté à plusieurs reprises entre les citoyens et les fonctionnaires de la Ville, certains sinistrés se sont dits satisfaits des réponses de la Ville.

On a obtenu plusieurs réponses, pas toujours les réponses auxquelles on s’attendait , a expliqué en entrevue à l'émission Les Matins d'ici, Samuel Roy, résident du secteur.

M. Roy a toutefois reconnu que le plan d'action présenté par la Ville contenait plusieurs éléments que les sinistrés de ce secteur avaient demandés.

Si tout ce qu’ils ont mis hier dans leur plan d’action est fait, on est pas mal avancé, c’est sûr. On a fait beaucoup plus de gains qu’Aylmer , a-t-il poursuivi.

La Ville a clairement dit qu’elle ne dédommagerait personne. Pas une cenne à ce niveau-là Samuel Roy, résident du secteur

Actions en cours et à court terme : Procéder à la tournée systématique des fossés afin de relever les anomalies (complété)

Remplacer les 5 ponceaux par le MTMDET sur le boulevard Lorrain, au sud de la rue Chambord (complété)

Nettoyer les points de captage des eaux (en continu)

Poursuivre les travaux annuels de reprofilage des fossés (en continu)

Transmettre une lettre aux citoyens (novembre 2018) – Exiger le débranchement des drains du réseau sanitaire

Effectuer des travaux correctifs pour empêcher l’infiltration d’eau dans la conduite sanitaire (en cours jusqu’à la fin 2019) Actions à court terme et moyen terme : Suivre le projet de réaménagement de l’intersection du boulevard Lorrain et la rue de Chambord /réaliser par le MTMDET (début des travaux en 2019) – Le remplacement du 6e ponceau est inclus.

Mettre en place une procédure de suivi et un instrument de mesure pour suivre le débit du sanitaire (printemps/été 2019)

Présenter les projets suivants au plan d’investissement (étude du budget 2019) – Analyser, concevoir, planifier et obtenir les autorisations pour les travaux au niveau des 5 exutoires pluviaux – Analyser et planifier la construction d’un nouveau bassin de rétention au nord de l’A50 Source : Ville de Gatineau

Les citoyens souhaitent surtout que la Ville de Gatineau trouve les moyens pour la situation ne se reproduise plus.

De son côté, Pierre Lanthier, conseiller municipal du district de Bellevue, a qualifié la rencontre de positive .

On a proposé des actions qui vont être faites dans l’immédiat. C’est certain qu’il y avait des gens qui n’étaient pas contents , a-t-il commenté en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Je veux m’assurer que ces gens redeviennent assurables et ne revivent plus cette situation-là , a ajouté le conseiller.

Pierre Lanthier a mentionné qu'il y aurait des discussions serrées sur la situation au niveau du budget bientôt.

On sait que les fossés sont une responsabilité citoyenne présentement, mais on va quand même analyser la possibilité que peut-être la Ville puisse prendre charge d'une partie des fossés , a-t-il mentionné.

Pour sa part, le maire Maxime Pedneaud-Jobin a appelé les sinistrés à la patience.

Les gens exigent des réponses immédiates, il y a en a qu'on est en train de donner, mais l'ensemble du plan ne peut pas être fait immédiatement. On veut aller le plus vite possible. Il y a d'autres choses qu'on nous demande, mais ça prend des analyses , a-t-il assuré.

Quand on me demande, par exemple, de subventionner des clapets [antiretour] à la grandeur de la Ville de Gatineau. Il y a de vraies questions qui se posent. Avant de prendre une décision, moi je veux savoir combien ça coûte, donc je ne fais pas de promesses à l'aveugle , a-t-il poursuivi.

Avec les informations de Yasmine Mehdi