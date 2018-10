Les deux hommes sont déjà connus de services de police.

Ils sont recherchés pour :

tentative de meurtre

complot en vue de commettre un meurtre

harcèlement criminel

enlèvement

séquestration

voie de fait

Le 1er octobre, le SPVG a ouvert une enquête en lien avec un enlèvement survenu sur le territoire de Gatineau.

Les deux victimes, deux hommes de 28 et de 35 ans, ont été rencontrées par les enquêteurs afin de faire progresser l'enquête.

Deux résidents de Gatineau, Steve Duarte, 45 ans, et Jordan Pichette, 21 ans, ont aussi été arrêtés le 4 octobre dernier. Ils sont accusés de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et d' enlèvement. Ils ont comparu devant la Cour du Québec le lendemain et sont par la suite demeurés détenus.

Le SPVG recherche toujours deux suspects et croit qu'ils pourraient toujours se trouver dans la région. Quiconque a de l'information sur cette histoire peut communiquer avec le service de police en composant le 819 243-INFO (4636), option 5.