Un texte de Mathilde Monteyne

« Je suis très émue de pouvoir parler dans ma langue dans un endroit saint comme celui-ci », a déclaré Mary Courchene, une survivante des pensionnats autochtones, en ouvrant le dialogue devant plus d’une centaine de personnes.

Mary Courchene, Aînée autochtone de la Première Nation de Sagkeeng et survivante des pensionnats autochtones Photo : Radio-Canada/Mathilde Monteyne

Pour Mary Courchene de la Première Nation de Sagkeeng, la réconciliation est aussi la reconnaissance de la culture autochtone, souvent perçue comme inférieure, dit-elle, depuis l’arrivée des premiers colons dans l’Ouest.

Malgré son expérience des pensionnats, cette survivante se dit profondément catholique. Cette table ronde lui a permis de parler de cette expérience et de l’impact que les pensionnats autochtones ont eu sur elle.

Trois autres panélistes étaient également présents pour parler de la réconciliation, sous l’égide de Kevin Lamoureux, le vice-président adjoint aux Affaires autochtones à l’Université de Winnipeg : Connie Walker, la présidente directrice générale de Centraide Winnipeg, Kimberly Puhach, la présidente du Cercle consultatif autochtone pour la Ville de Winnipeg et Richard Frost, le président directeur général de la Winnipeg Foundation.

Kevin Lamoureux (à droite), le vice-président adjoint aux Affaires autochtones à l’Université de Winnipeg, animait le panel de la table ronde, constitué de Richard Frost, le président directeur général de la Winnipeg Foundation, Connie Walker, la présidente directrice générale de Centraide Winnipeg, Kimberly Puhach, la présidente du Cercle consultatif autochtone pour la Ville de Winnipeg, et Mary Courchene, survivante des pensionnats autochtones Photo : Radio-Canada/Mathilde Monteyne

Selon Mgr LeGatt, cette initiative s’inscrit dans la lignée de ses efforts pour promouvoir la réconciliation, et vise aussi à montrer au public l’engagement pris par l’Église dans ce processus. « Il faut des événements publics comme celui-ci qui nous engagent, qui expriment le ton dans lequel on veut aller de l’avant et s’engager dans une pluralité de manières », souligne-t-il.

Il précise toutefois que le travail se fait en grande partie par des rencontres personnelles avec les jeunes, avec les Autochtones ou encore avec les étudiants.

« Notre don, c’est la possibilité d’avancer ensemble pour apprendre plus fortement ce qu’est de réconcilier, de dépasser les divisions et les blessures du passé pour être ensemble, même si ces divisions et ces blessures doivent aussi être dites », affirme-t-il.

Un chemin à parcourir ensemble

Aubrey Hemminger, qui n’est pas de la communauté autochtone, est venu assister à la table ronde et affirme que la réconciliation est l’affaire de tous.

Cet aspect d’union a été souligné par l’animateur du panel, Kevin Lamoureux. La question est de savoir « comment, en tant que membres de la société canadienne, nous pouvons faire partie de la solution, même si on n’est pas à l’origine du problème », a-t-il lancé à l’assemblée.

Selon lui, la réconciliation constitue l’occasion offerte par le courage des survivants, de guérir en tant que Nation.

Comment?

D’après ses recherches, Mary LeMaître, docteure à l’Université de Winnipeg spécialisée en colonialisme, affirme que « les deux grands problèmes au Canada sont l’éducation et la relation ». Elle affirme qu’on n’enseigne pas assez le colonialisme dans le pays et que des événements comme cette table ronde s’attardent donc sur les bons éléments.

D’après ses recherches, Mary LeMaître, docteure à l’Université de Winnipeg spécialisée en colonialisme, affirme que « les deux grands problèmes au Canada sont l’éducation et la relation ». Photo : Radio-Canada/Daniel Gagné

En tant que partie prenante aux « dommages coloniaux », l’Église a, dit-elle, un devoir dans le processus de réconciliation. Des efforts comme cette table ronde ont donc bel et bien une résonance dans les communautés autochtones, mais « ce qui compte le plus ce sont les actions, la relation, travailler ensemble, essayer d’éliminer ces stéréotypes qu’on a au Canada envers les Autochtones, car on les traite souvent avec moins de respect que les autres ».

Mgr LeGatt ne compte d’ailleurs pas s’arrêter à de telles rencontres et explique que le diocèse se prépare à signer l’Entente de Winnipeg sur les Autochtones « où on identifie deux ou trois appels à l’action que nous allons faire ».

Il ajoute également que le grand point de discussion de la prochaine réunion du conseil pastoral diocésain, qui réunit les directions de paroisses, portera sur la question des relations entre l’Église et les communautés autochtones.