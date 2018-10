En comparaison, le taux de croissance moyen a l'échelle provinciale était de 2,2 %. Cela signifie que les établissement de santé de l'Estrie comptent 200 infirmières de plus qu'en 2014 pour un total 3153.

Par ailleurs, l'Ordre des infirmières du Québec, qui a dévoilé mardi son portrait régional de l'effectif infirmier et de la relève infirmière pour 2017-2018, indique que le taux de rétention des infirmières qui ont étudié en Estrie et qui ont accepté un poste en Estrie atteint 74 %, soit 10 % de plus que la moyenne provinciale.