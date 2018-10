La disparition a été signalée à la GRC le jour même. Sa famille et la police s'inquiètent pour son bien-être.

Les policiers ont effectué des recherches à partir des renseignements dont ils disposaient, mais ils n'ont toujours pas été en mesure de retrouver l'adolescent.

Benjamin Blanchard mesure environ 1 m 68 (5 pi 6 po) et pèse 59 kilos. Il a les yeux verts et les cheveux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un jean bleu et un chandail à capuchon noir.

Quiconque a des renseignements sur l'endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC.