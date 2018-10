« Je ne nuance pas mes propos, au contraire. Si on parle français au Canada, c’est parce qu’on était au Canada », a-t-il déclaré lors de son passage à l’émission Pour faire un monde.

« [Benjamin] Franklin a passé un an à Montréal pour essayer de convaincre les gens du Bas-Canada de se joindre à la révolution américaine. On a refusé. Aux États-Unis, il y avait la Louisiane qui était francophone, avant de se joindre aux États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, il y avait des écoles, des églises et des hôpitaux francophones. Il ne reste plus rien ni en Louisiane ni en Nouvelle-Angleterre. C’est au Canada qu’a pu survivre la langue française », a raconté M. Chrétien.

Si nous nous étions joints à la révolution américaine, on aurait probablement subi le même sort que les gens de la Louisiane. Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada

En réponse à une question pour savoir si son gouvernement en avait fait assez pour préserver le français au Canada, Jean Chrétien a répondu : « Il y aura toujours des difficultés, mais c’est nous – Pierre-Elliot Trudeau et Jean Chrétien, alors procureur général du Canada, – qui avons déclaré que le Canada avait deux langues officielles. »

« C’est grâce à la Charte canadienne des droits et libertés que les francophones de partout au Canada ont le droit d’avoir des écoles dans leur langue maternelle », ajoute-t-il.

Malgré tout, il arrive parfois que la majorité ait le dessus sur la minorité, reconnaît l’ancien premier ministre canadien.

« C’est sûr qu’il y a des gens qui perdent la langue [française]. C’est très difficile de vivre dans un milieu anglophone. Ça prend de la volonté et les gens l’ont, mais c’est plus difficile », dit-il.