Parmi les thèmes abordés, on retrouve l'enjeu numérique et la place de la culture dans l'espace public.

La Ville de Rimouski songe d’ailleurs à l'application de sa première politique d'art public.

L’objectif du forum, c'est de rassembler ces gens-là pendant une journée et d'avoir l'occasion de discuter ensemble et de vraiment cibler les réels problèmes, qu'il n'y ait pas de filtres. Audrey Dubé-Loubert, coordonnatrice culturelle à la Ville de Rimouski et organisatrice du Forum culture Rimouski 2018

Ginette Lepage, qui a oeuvré pendant trois décennies au sein du conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent, affirme que la culture a dorénavant sa place en politique, bien qu'il faille poursuivre les efforts d'information et de sensibilisation.

Avec la politique culturelle, avec le plan d'action, avec les actions qui ont été posées, je pense qu'on se rend compte qu'on a un joyau entre les mains et qu'on veut le faire profiter , explique-t-elle.

L’art peut même métamorphoser les villes, ajoute Baptiste Grison, panéliste, artiste et agent à la formation continue à Culture Bas-Saint-Laurent.