Trois campus devaient être construits grâce à des partenariats entre des universités et des collèges. Le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, défait en juin, s'était engagé à dépenser 200 millions de dollars pour ces projets.

Markham (Université York--Collège Seneca)

Milton (Université Wilfred Laurier--Collège Conestoga)

Brampton (Université Ryerson--Collège Sheridan)