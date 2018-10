« À un certain moment, ce bénévolat amène d'autres contraintes ailleurs et il fallait peut-être, pendant qu’on était au sommet, prendre une décision à ce sujet », explique M. Dupain.

Pour lui, il n’y a pas de « fin » de la Grande Traversée, mais un « changement de format ». Une nouvelle formule, organisée en partenariat avec BC Cycling, s’adressera aux jeunes de 11e et de 12e année des écoles francophones de la Colombie-Britannique.

Un projet « différent »

Mais selon le fondateur de la Grande Traversée, Laurent Brisebois, directeur de l’École André-Piolat, le nouveau projet sera différent de l’ancien : « On ne parle pas de la même chose. Ce qu’on visait dans la Grande Traversée, ce n’était pas uniquement le vélo, on disait souvent que c’était une éducation expérientielle en utilisant le vélo. »

Pour lui, la Grande Traversée était un « projet de vie », pour lequel il ne comptait pas son temps.

C’était un projet qui nous tenait suffisamment à coeur pour y mettre toutes nos vacances Laurent Brisebois, fondateur de la Grande Traversée

Il admet qu’il avait pris une grande ampleur au cours des années. « Le défi était au niveau de la gestion de cette ampleur-là et de comment on pouvait structurer le projet en le faisant cadrer dans la vision et la mission d’un conseil scolaire », croit-il.

Ce sont des décisions qui ne m’appartiennent pas Laurent Brisebois

La Grande Traversée, c'était un « projet de vie » pour son fondateur Laurent Brisebois. Photo : Radio-Canada

Et le français?

Le nouveau projet, géré par BC Cycling, gardera un caractère francophone, assure Bertrand Dupain.

« Petit à petit, ceux qui vont encadrer la partie vélo, ce seront des gens qui vont parler français », explique-t-il.

Il affirme qu’au fil des ans, la nouvelle tournée visitera l’ensemble des 42 écoles que compte le CSF dans la province.

Une pétition contre la fin de la Grande Traversée

Un élève de 10e année de l’École André-Piolat, Carl Cenerelli, qui a participé à la Grande Traversée en 2017 et 2018, a lancé une pétition pour que le projet continue dans sa forme actuelle.

Une pétition lancée par un élève de l'école André-Piolat appelle au maintien de la Grande Traversée. Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

« Ça me tient vraiment à coeur », dit-il. Il souhaite notamment que les élèves de la 8e à la 10e année puissent continuer à participer à l’événement.

Une décision « surprise »

De nombreux parents et anciens participants déçus par la fin de la Grande Traversée ont commenté la décision du CSF sur les médias sociaux.

Plusieurs commentaires ont été publiés sur la page Facebook de Radio-Canada Colombie-Britannique après l'annonce que le Conseil scolaire francophone de C.-B. mettait fin au relais cycliste de La Grande Traversée. Photo : Radio-Canada/Facebook @icicolombiebritannique

Pour Marie-Andrée Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, cette décision est une « surprise ».

« On n'avait pas du tout vu venir cette chose-là, dit-elle. Dans les réunions qu’on a avec le conseil scolaire, ça n’a jamais été discuté. »