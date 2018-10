La plateforme devait en principe permettre aux patients de prendre rendez-vous plus facilement avec un médecin de famille.

Plusieurs cliniques estiment que Rendez-vous santé Québec ne répond pas à leurs besoins. C’est le cas de la Clinique médicale Saint-Louis, une super-clinique située dans le secteur de Sainte-Foy, à Québec.

L’établissement, qui dispose de son propre système de prise de rendez-vous en ligne, ne s’est pas encore inscrit à la plateforme gouvernementale. La direction craint que le système mis en place par Québec ne tienne pas compte des particularités de la clinique et de sa clientèle.

« On a un système efficace qui fonctionne, mentionne la Dre Louise Caron, responsable de la clinique. On n’est pas contre le principe, au contraire. C'est nous qui l'avons parti il y a deux ans [...] On sait que c'est super important, que ça répond aux besoins de la population, mais donnez-nous un système qui fonctionne. »

Rejoindre plus de patients

La super-clinique Proactive Santé-Saint-Roch fait partie des quatre établissements de la région de Québec qui utilisent le système Rendez-vous Santé Québec.

Les deux tiers des rendez-vous passent actuellement par le site gouvernemental, auquel la super-clinique adhère depuis quelques mois.

Le directeur général du réseau de cliniques médicales Proactive Santé, le pédiatre David Fecteau, affirme avoir noté une diminution du nombre d’appels provenant de patients souhaitant obtenir un rendez.

« Je dirais que ç’a aussi permis d'offrir le service de sans rendez-vous à plus de gens d'un point de vue géographique, donc ça nous a permis d'aller chercher une clientèle encore plus large que celle de la Basse-Ville, Limoilou », raconte le Dr Fecteau.

La nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, ne souhaite pas commenter le dossier pour le moment.

Avec les informations de Nicolas Vigneault