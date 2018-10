La présidente de l'Association, Mélanie Boucher, a écrit à la mairesse pour obtenir des détails sur des dépenses imprévues de 20 millions de dollars en 2018 comme Radio-Canada en faisait état le 19 octobre.

Elle croit que les citoyens ont le droit de savoir quels sont ces imprévus.

Personne n’est prêt à être augmenté. On a été augmenté de 4,1 % l’an passé. Alors là, qu’on nous augmente encore d’autant cette année, on trouve que c’est un peu beaucoup demandé aux contribuables. Au moins, nous donner des explications claires : où est-ce qu’ils ont échappé le 20 millions de 2018? Peut-être que là on va être plus en mesure d’accepter une augmentation de leur part , explique Mélanie Boucher.

L’ACS invite la population à se faire entendre en participant à son assemblée qui aura lieu le 24 novembre à l’hôtel Delta de Jonquière.