Dominique Michel était en entrevue avec Catherine Richer pour Le 15-18 à l’occasion du dévoilement de sa statue au musée Grévin de Montréal et du lancement de l’exposition Bye bye : 50 ans de costumes.

Elle précise que Simon Olivier Fecteau et l’équipe du Bye bye ne l’ont pas recontacté depuis son opération en août dernier, mais qu’elle se sent « assez bien » pour faire une apparition « pas trop longue » dans un sketch. « Ils vont voir ce que je peux faire », ajoute-t-elle.