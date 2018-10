Quel que soit le vainqueur entre Darrell Curé et Marie Lefèvre, les électeurs choisiront un candidat nouveau en politique.

« La priorité numéro un, c'est les finances », déclare Darrel Curé.

« Il faut faire en sorte qu'elles sont en bon ordre, précise-t-il, que nos réserves soient bonnes et que nous sommes capables de réaliser des projets de développement. »

Il cite également les égouts et la gestion de l'eau comme une autre priorité de développement.

Le 18 octobre, une rencontre informelle a été organisée dans la municipalité pour que les habitants puissent rencontrer les candidats aux élections municipales.

« Les sujets abordés ont surtout été l'état des routes dans les environs, le lac de Saint-Malo qui est un enjeu économique très important pour la région et dont la survie est menacée par des algues. Il a été également question de l'emplacement du bureau municipal qui se trouve à Saint-Pierre-Jolys qui nécessite des travaux », explique le coprésident de la Chambre de commerce de Saint-Malo, Vincent Dureault.

Il ajoute que cette dernière question fait débat, car le bureau municipal se trouve actuellement à Saint-Pierre-Jolys qui n'est pas membre de la municipalité rurale de De Salaberry.

Malgré de nombreuses tentatives, Radio-Canada n'a pas pu joindre la candidate Marie Lefèvre pour obtenir ses commentaires.

Élections à De Salaberry :

Les candidats au poste de préfet sont Darrell Curé et Marie Lefèvre.

André Carbonneau, Louis Courcelles et Hans Gorter se présentent dans le quartier Otterburne.

Patrick Catellier, Yves Maynard et Wain (Grouchy) Wiwisionski se portent candidats dans le quartier Dufrost, et Gabriel Gosselin, Bruno Hébert et Gaby Tétrault, dans le quartier St. Malo.

Maurice Comeault, Jason Czarnecki, James Gosselin et François Lambert sont candidats au Comité du district urbain local de St. Malo.