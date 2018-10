Un texte de Camille Gris Roy

Comme Brian Bowman vendredi dernier, Jenny Motkaluk a résumé ses principales annonces de campagne, sur les enjeux de sécurité et de taxes notamment.

« On a dit beaucoup de choses sur moi, notamment que je n’étais pas aimable. Mais c’est dur d’être aimable quand vous parlez d’enjeux [sérieux] comme les déversements d’égouts et les taxes », a déclaré la candidate. « Le thème central de ma campagne a vraiment été l’unité », insiste-t-elle.

La seule façon pour Winnipeg de s’améliorer, c’est si nous travaillons ensemble, et je pense que c’est ce qui me distingue le plus de Brian Bowman. Jenny Motkaluk

Jenny Motkaluk a rappelé que quatre conseillers sortants, de droite comme de gauche, l’ont appuyée publiquement.

Jenny Motkaluk a invité les médias à son QG de campagne pour faire un bilan mardi. Photo : Radio-Canada/Tyson Koschik

Brian Bowman, lui, a entrepris de se rendre dans des cafés et restaurants de chaque quartier de la ville, pour « continuer à partager le message d’élan positif », dit-il. Il estime avoir été mieux armé dans cette campagne qu'en 2014.

Je pense que je connais bien mieux les dossiers qu’il y a quatre ans, et j’ai une plus grande appréciation des défis. Brian Bowman

Le maire sortant a aussi répondu à sa principale adversaire, soutenant qu’elle a mené une campagne « fâchée et divisive ». « Je trouve que le ton des autres candidats a été plus personnel et fâché que lors de la dernière campagne, où on s’en tenait aux politiques. »

Brian Bowman et son épouse Tracy ont visité des cafés et restaurants dans les différents quartiers de Winnipeg mardi, à la veille du scrutin. Photo : Radio-Canada/ Tyson Koschik

Six autres candidats à la mairie seront sur le bulletin de vote des Winnipégois mercredi : Ed Ackerman, Tim Diack, Umar Hayat, Venkat Machiraju, Doug Wilson et Don Woodstock.

Une campagne « tranquille »

Pour l'analyste Raymond Hébert, cette campagne a été dans l’ensemble « tranquille ». « Il y a eu des prises de bec de temps à autre, mais rien d’excessif. » Il ajoute toutefois que les candidats ont « manqué de vision globale pour la Ville. »

« J’étais un peu déçu, par exemple, qu'on ne parle pas du transfert des chemins de fer au centre-ville vers l'extérieur : un projet immense qui prendrait des années, mais ça transformerait aussi le caractère de Winnipeg. »

Il commente la course à deux qui s’est dessinée entre Jenny Motkaluk et Brian Bowman. « Mme Motkaluk, c’est clair qu'elle est la candidate de la droite, et les candidats de la droite ont toujours de la facilité à aller chercher des fonds [...]. Elle avait une campagne, je dirais, assez sophistiquée, et il n’y a aucun doute qu’elle a la meilleure chance si Bowman ne l'emporte pas. »

« Brian Bowman s'est placé plutôt dans le centre idéologique à Winnipeg », un choix prudent selon lui, car nombre d'électeurs « préfèrent rester au centre, et ne pas avoir trop de chocs sur les programmes qui sont implantés après les élections ».

Pour Raymond Hébert, la campagne a été « tranquille » dans l'ensemble, mais les candidats ont manqué de « vision globale ». Photo : Radio-Canada/Megan Goddard

Au sujet du référendum portant sur Portage et Main, Raymond Hébert juge la question « importante » : « ça peut définir l'avenir physique de la ville », « mais je ne sens pas un désir profond chez la population d'enlever les barrières, ajoute-t-il. Ce sera plutôt "non", par 3 à 1 par exemple. »

Enfin, même si le taux de participation au scrutin par anticipation a augmenté cette année, il est difficile de dire si la tendance se maintiendra mercredi. « Est-ce qu'il y a de l'apathie? Il y a au moins un sondage qui a montré que les gens de Winnipeg, comparés aux autres villes, sont plus apathiques, donc ça pourrait mener à une baisse du taux participation, ce qui pourrait favoriser Mme Motkaluk », note Raymond Hébert.

Le français à Winnipeg...

Pour conclure la campagne, Radio-Canada a aussi demandé aux candidats Motkaluk et Bowman de résumer leur vision sur la place du français à Winnipeg.

J.M. : « Je pense que les citoyens francophones font partie de cette grande mosaïque qu’est Winnipeg réellement : c’est une composition d’éléments divers, pas un melting-pot et je pense que c’est la meilleure façon de décrire Winnipeg […]. Mais peu importe leur héritage et leur origine, les Winnipégois veulent tous la même chose : c’est-à-dire avoir une bonne vie. Ils veulent être en sécurité dans leurs maisons et leurs quartiers. »

Sur les services en français, la candidate ajoute : « J’aimerais entendre les représentants de la communauté francophone pour savoir s’il y a place à l’amélioration. Je l’ai déjà dit, je veux écouter ceux qui sont experts dans leur domaine. »

B.B. : Le candidat espère voir de plus en plus d’information disponible en français. « Nous avons investi de façon significative pour les services en langue française à l’Hôtel de Ville et je pense que [la suite] c’est davantage de dialogue avec la communauté francophone l’année prochaine, sur comment on peut bâtir sur ces efforts […] et avec le poste à temps plein pour [coordonner] les services en français. Il y a plusieurs conseillers comme Mathieu Allard et Brian Mayes qui ont été des champions pour les services en français sur toutes les plateformes. »

« Il y a plus de travail à faire, résume Brian Bowman, et j’ai moi-même plus de travail à faire parce que je devrais être capable de répondre à cette question en français – je prends des cours depuis un an et demi. »

Pour Raymond Hébert, il y a encore une certaine « indifférence » face au français sur la scène municipale. « Les services s'améliorent tranquillement, mais c’est un long processus. Est-ce qu'on peut s'attendre à des services en français dans tous les départements de la ville? Je pense que oui, en principe, mais c'est un objectif qui prend du temps à réaliser. »