Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Pierre Cotton

Le Memorial Civic Center de Campbellton est le plus important à l'est de Rimouski. Il abrite une piscine, des terrains de squash et deux glaces avec des gradins qui comptent 3500 places.

Le Memorial Civic Center abrite entre autres une piscine. Photo : Radio-Canada

C'est certain qu'on peut pas se passer de ça , affirme le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold. C'est l'aréna où nos enfants vont jouer au hockey. C'est l'endroit où nos aînés vont se baigner.

D'autres utilisateurs profitent par exemple de la piste de marche intérieure en hiver.

Lorsqu'il a été construit il y a 30 ans, le centre desservait 12 000 personnes alors qu'aujourd'hui, on compte moins de 7000 résidents à Campbellton. La pression fiscale est donc plus forte pour les contribuables.

Les installations sportives de Campbellton font l'envie des Gaspésiens. Photo : Radio-Canada

Le budget du centre accapare une importante partie de celui de la Municipalité. C'est un budget de 1,8 million de dollars pour le centre civique qui tombe sur un budget total de 14 millions pour la municipalité , précise le conseiller municipal Frédéric Daigle. C'est une grosse partie de la tarte.

La gestion du centre civique entraîne un déficit de 1,2 million dollars par année.

Jusqu’à quel point on peut continuer à payer? Ça s'en vient de plus en plus difficile avec la population qu'on a. Frédéric Daigle, conseiller municipal à Campbellton

Listuguj a accordé 20 000 $ pour l'année en cours et Pointe-à-la-Croix a versé 15 000 $, mais jusqu'en septembre 2019 seulement. Leur contribution financière leur permettra de siéger à un comité consultatif avec Campbellton pour déterminer l'avenir du centre civique.

Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix Photo : Radio-Canada

Il va falloir que la Ville de Campbellton absorbe une grosse majorité du déficit en partant, il faut s'entendre là-dessus , affirme Pascal Bujold. C'est sûr qu'après ça, il va falloir qu'une quote-part soit établie par les municipalités.

Frédéric Daigle, conseiller municipal à la Ville de Campbellton Photo : Radio-Canada

Le conseiller Frédéric Daigle juge normal que les municipalités qui contribuent financièrement aient leur mot à dire.

On voulait ouvrir la porte aux autres communautés utilisatrices de financer une part, mais aussi de participer à la gestion pour donner une vision, une direction pour le centre , souligne-t-il.

Pour l'instant, les ententes avec Listuguj et Pointe-à-la-Croix sont temporaires, d'une durée d'un an seulement, mais la Ville de Campbellton espère qu'à l'issue de ce comité consultatif, elle pourra conclure une entente à plus long terme pour 5 ans.

Par ailleurs, la Ville de Campbellton exige depuis septembre des frais pour l'utilisation de ses patinoires pour les non-résidents qui relèvent de municipalités qui n'ont pas payé de quotes-parts.