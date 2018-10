Russ Wyatt, Mike Pagtakhan, Marty Morantz et Jenny Gerbasi ne briguent pas un autre mandat. Scott Gillingham et Shawn Dobson se disputent le même siège dans le quartier de St. James, puisqu'en raison d’une refonte de la carte électorale, le quartier de St. Charles n'existe plus.

Ils tenteront de se faire réélire

Pour obtenir un deuxième mandat, John Orlikow devra se défaire de son adversaire, Garth Steek, dans River Heights-Fort Garry. Ce dernier y a été le conseiller municipal de 1995 à 2003.

Dans Old Kildonan, Devi Sharma, qui représente ce quartier depuis 2010, croise le fer avec Kaur Sidhu.

Dans Daniel McIntyre, l’activiste Josh Brandon, animateur communautaire au Conseil de planification sociale de Winnipeg, cherche à faire mordre la poussière à Cindy Gilroy, une alliée du maire sortant Brian Bowman.

La nouvelle carte électorale à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Dans Saint-Boniface et Saint-Vital, Mathieu Allard et Brian Mayes, deux autres proches de Brian Bowman, espèrent être réélus dans leur quartier respectif.

Pour rappel, aux élections municipales de 2014 , les deux candidats avaient été élus avec une nette avance sur leurs adversaires, avec plus de 10 000 voix chacun.

De leur côté, les partisans de la candidate à la mairie de Winnipeg, Jenny Motkaluk, tenteront aussi de conserver leurs sièges. C’est le cas de Ross Eadie dans Mynarski, Jeff Browaty dans North Kildonan et de Jason Schreyer, qui se représente dans Elmwood-East Kildonan.

Quant à Janice Lukes, qui bénéficie aussi de l’appui de Mme Motkaluk, elle a été élue sans opposition dans le nouveau quartier de Waverley-Ouest.

Une course à plusieurs dans Transcona

Plusieurs candidats se disputent le siège du conseiller sortant, Russ Wyatt. Photo : Radio-Canada

Ils sont huit candidats à lorgner le siège de Russ Wyatt. Conseiller depuis 16 ans, ce dernier s'est retiré de la course après son arrestation pour agression sexuelle et son séjour dans un centre de désintoxication.

Résultat : Alex Allard, Basil Evan, Shane Geschiere, Steven Lipischak, Shawn Nason, Sandeep Sharma, Raymond Ulasy et Wally Welechenko se disputent aujourd'hui son siège.

Fort Rouge-Fort Garry-Est

Spet candidats sont en lice pour succéder à Jenny Gerbasi. Photo : Radio-Canada

Sept candidats tenteront de succéder à la conseillère sortante, Jenny Gerbasi, qui quitte la politique municipale après deux décennies.

Directrice d’Osborne BIZ, la candidate Stephanie Meilleur a reçu l'appui des syndicats de la police et des pompiers. L’urbaniste Jeff Palmer est soutenu par le député néo-démocrate James Allum tandis que Sherri Rollins, présidente de la Commission scolaire de Winnipeg, est appuyée par Jenny Gerbasi.

Les autres candidats sont Peter Koroma, Harry Wolbert, Bryanna Spina et Michael Thompson.

Charleswood-Tuxedo

Le conseiller sortant, Marty Morantz, quitte la politique municipale pour briguer l’investiture du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Charleswood-St James-Assiniboia-Headingley en vue des prochaines élections fédérales.

La course se fera donc entre quatre candidats : Kevin Klein, Kevin Nichols, Ken St. George et Grant Nordman, un ancien conseiller de St. Charles.

Carte électorale de la nouvelle circonscription de Saint-Norbert-Rivière-Seine. Photo : Radio-Canada

Saint-Norbert-Rivière Seine

Ils sont cinq à concourir dans ce nouveau quartier électoral. Nancy Cooke, Markus Chambers et Glenn Churchill sont en lice, en plus de Nikolas Joyal, l'un des plus jeunes candidats aux élections municipales, et de Chris Davis.

Point Douglas

Ici, Vivian Santos, l’attachée de direction du conseiller sortant Mike Pagtakhan, espère pouvoir poursuivre le travail de son ancien patron qui a choisi de quitter la politique municipale.

Mme Santos affronte Kate Sjoberg, une consultante à la Division scolaire Louis Riel, et Dean Koshelanyk qui qui tente sa chance pour une troisième fois.