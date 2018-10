Après plusieurs années de travail, la fondation de l'hôpital de Granby est parvenue à amasser les 4,5 millions de dollars qu'elle devait verser à l'hôpital pour ce projet. Le reste du montant, soit 2 millions de dollars, est financé par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

On ne veut jamais aller aux soins intensifs, mais aller aux soins intensifs de l'hôpital de Granby, ce n'était pas le meilleur endroit présentement , laisse entendre le président du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital de Granby, Benoît Dulude.

Avec l'amélioration qu'on va avoir, ça va être beaucoup plus efficace, explique-t-il. Les gens qui rentrent aux soins intensifs actuellement doivent traverser une grosse portion de l'hôpital pour arriver aux soins intensifs, mais quand t'es dans une période critique, on aimerait ne pas avoir à voyager l'hôpital au complet. Les gens vont arriver sous l'urgence, vont monter aux soins intensifs et ça va être direct.

Le processus commence avec l'étape de conception. La date d'ouverture de la nouvelle unité des soins intensifs n'est pas encore connue.