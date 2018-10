Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Depuis près d’un an, quelque 2000 véhicules qui ont fait l’objet d’un rappel dans la foulée du scandale sur la manipulation des émissions polluantes étaient entreposés sur le terrain qui appartient à la société immobilière Imafa.

Or, la Ville de Lévis soutenait que cette utilisation du terrain est contraire aux usages permis dans cette zone.

Des centaines de véhicules Volkswagen non conformes sont entreposés à Lévis. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Après des discussions entre la Ville et le propriétaire, il a été conclu de libérer d'ici la fin du mois.

« L’objectif commun était de régulariser la situation le plus rapidement possible et il a été convenu avec le propriétaire à ce que, d’ici au 31 octobre 2018, toutes les voitures aient quitté le terrain », explique la porte-parole de la Ville, Noémie Goulet.

Le président d’Imafa, André Fortin, louait son terrain à Adesa, une entreprise spécialisée dans la vente à l’encan de véhicules. Adesa a été mandatée par le constructeur allemand pour gérer un lot de voitures non conformes.

À l’heure actuelle, la quasi-totalité des véhicules a déjà quitté le site. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Le bail conclu était d’une durée d’un an. Il ne sera donc tout simplement pas renouvelé. À l’heure actuelle, la quasi-totalité des véhicules a déjà quitté le site.

Projet immobilier



L’entrepreneur souhaitait ainsi rentabiliser son terrain le temps de concrétiser un projet de développement immobilier.

Environ 600 appartements pourraient voir le jour sur le terrain d’une superficie de 400 000 pieds carrés. Ce nombre pourrait varier selon les orientations du schéma d’aménagement de la Ville de Lévis.

André Fortin, président d'Imafa Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Plusieurs étapes restent à franchir avant de pouvoir entamer la conception des plans et maquettes, notamment des problèmes liés à la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout du secteur doivent être résolus.