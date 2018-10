Pour cette fin de semaine de l'Halloween, il y a vraiment beaucoup d'activités! Je vous propose tout d'abord l' « Edmonton Festival of Fear, » une chasse au trésor dans le cadre du Francothon pour le 110e anniversaire du Campus Saint-Jean, du ballet avec le classique « Sleeping Beauty ». À Saint-Paul, il y a la soirée Jazz'Art. Je vous propose aussi à Canmore le film La Bolduc et, à Calgary, un concert classique avec l'Orchestre philharmonique et le spectacle d'humour de Paul Taylor.