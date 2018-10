Un texte de François Vigneault

Tout a basculé il y a environ deux ans et demi pour Samuel Arseneau lorsque les médecins ont découvert qu'il souffrait d'épilepsie. Ses amis ont commencé à le fuir et à l'ignorer petit à petit.

Lynn et Richard Arseneau, de Beresford. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Il semble que ses amis ne l'invitaient plus nulle part. [Du] style, il y a un party de 40 personnes ou 200 personnes puis lui, il ne le savait pas , explique son père, Richard Arseneau.

L'adolescent trouvait particulièrement pénible que personne ne voulait s'asseoir avec lui à la cafétéria pour dîner.

Il cherchait encore des amis, mais personne ne voulait être avec lui. Pourquoi? On ne le sait pas. Il n'y a pas un intimidateur en particulier, c'était le rejet, l'exclusion de tous , ajoute sa mère Lynn.

Peur de sa maladie

Les parents de Samuel croient cependant que c'est son épilepsie qui a provoqué le rejet inattendu de la part de ses amis.

Ils ont peur de la différence, ils ont peur de voir une convulsion, ils ne savent pas comment agir ou réagir vis-à-vis ça , affirme Lynn Arseneau.

En l'espace de quelques mois, tout s'est écroulé. Samuel a sombré dans une profonde dépression qui l'a conduit à quatre tentatives de suicide. Sa mère a même pris un congé sabbatique d'un an pour être à ses côtés.

L'équipe à l'école le rencontrait. Après sa première tentative de suicide, c'est sûr que là les docteurs le suivaient avec un psychiatre , précise son père.

Services d'aide disponibles

Ève Arseneau, psychologue, ne peut parler de cas précis. Elle rappelle toutefois qu'une équipe et des services sont en place dans certaines écoles pour les jeunes en difficulté et leur famille.

Ève Arseneau, psychologue au sein des Équipes enfants-jeunes, du Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

On essaie de s'assurer que tous les jeunes sont repérés le plus tôt possible pour être traités le plus tôt possible.

L'équipe est formée entre autres de psychologues, de travailleurs sociaux et d'intervenants communautaires.

On demande fortement aux parents, s'ils voient que leur enfant a certaines difficultés, de venir cogner à notre porte puis d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour eux pour les aider , indique-t-elle.

Elle précise toutefois que les besoins sont nombreux et que la tâche est difficile. Lynn et Richard Arseneau, eux, estiment avoir tout fait pour aider leur fils.

On a été là pour tout ça nous autres, mais c'était pas assez. Il avait besoin de plus que ça , mentionne sa mère, la voix étranglée.

Le mal que cet enfant-là a eu, assez mal pour s'enlever la vie. Quand j'y pense, je viens mal, je braille , ajoute Richard Arseneau.

La blessure est très profonde. Ils trouvent le courage de continuer en pensant à leurs deux autres enfants, dont le jumeau de Samuel. Ils souhaitent aussi que leur témoignage aide à sauver d'autres jeunes.

J'aimerais que cette situation que moi je vis tout de suite, la mort de mon fils, n'arrive plus , dit le père de famille.

Samuel ne sera jamais oublié

Lynn et Richard Arseneau garderont un souvenir impérissable de leur fils.

Il avait plein d'amour à donner, il était à sa place, poli, super intelligent , confie son père.

Un garçon qui voulait aimer, qui voulait aimer la vie, toujours un grand sourire, un bec, une colle à donner , conclut sa mère.

Ressources dispononibles pour les jeunes en détresse psychologique au Nouveau-Brunswick

Numéros d'urgence (24 heures)

Télé-soins : 8-1-1

Ligne d'entraide CHIMO: 1-800-667-5005

Jeunesse, j'écoute: 1-800-668-6868

En cas d'urgence :