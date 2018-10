La direction de la CTMA a reçu du précédent gouvernement libéral la permission de faire appel à un constructeur naval de l'extérieur du Québec pour la fabrication du bateau destiné à assurer la liaison Montréal-Îles-de-la-Madeleine et dont les coûts pourraient dépasser les 700 millions de dollars.

Une décision qu'il faut corriger, selon Richard Tremblay, président du groupe industriel Charl-Pol et sous-traitant de la Davie, qui rappelle que la région profite aussi des retombées de ces contrats.

C’est extrêmement important. Le CTMA Vacancier, c’est 1600 emplois directs et indirects. Si on laisse faire CTMA, on va subventionner 1600 emplois à l’international, on ne va rien avoir ici , explique-t-il.