Selon les prévisions de Radio-Canada, les électeurs de Winnipeg répondront « non » à plus de 60 % à l'ouverture de l'intersection Portage et Main aux piétons.

Célèbre pour la force de ses vents, l’intersection phare de la capitale manitobaine est au centre d'un débat qui fait rage depuis 38 ans.

L'issue du vote par référendum confirme les résultats d’un sondage de Probe Research commandé par CBC/Radio-Canada, selon lequel les deux tiers des Winnipégois souhaitaient que cette intersection au coeur du centre-ville reste fermée aux piétons.

À l'exception du maire sortant de Winnipeg, Brian Bowman, les sept autres candidats à la mairie avaient tous pris position contre la réouverture de Portage et Main, un carrefour qu’on ne peut plus traverser à pied depuis 1979, année où des passages et des espaces commerciaux ont été aménagés sous terre.

