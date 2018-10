« L’espérance de vie au Canada augmente de manière constante depuis de nombreuses années, écrit Theresa Tam. Elle est comparable à l’espérance de vie dans d’autres pays à revenu élevé. »

Chose alarmante, cette tendance risque de changer. Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

En 2017, souligne Mme Tam, près de 4000 Canadiens sont morts des suites d’une surdose. Cela équivaut au décès de 11 Canadiens par jour.

Or, l’administratrice en chef explique que cela risque d’avoir un impact sur l’espérance de vie des Canadiens. Bien que les chiffres les plus récents à l'échelle nationale remontent à 2015, ceux de la Colombie-Britannique la mènent à faire cette prévision.

« De 2014 à 2016, dans cette province, l'espérance de vie a baissé de 0,12 année à cause des décès liés à la consommation de substances, ces derniers étant dus, dans plus de 90 % des cas, à la consommation d'opioïdes », indique le rapport.

Mme Tam dit que l’Agence de la santé publique du Canada analyse actuellement les effets de la crise des opioïdes sur l’espérance de vie générale au pays.

Le fentanyl blâmé

Les causes, précise-t-elle, sont complexes, et comportent deux aspects : un accès excessif aux opioïdes sur ordonnance – le Canada en est le deuxième plus grand consommateur au monde après les États-Unis, selon le rapport – et un accès accru aux opioïdes vendus illégalement.

Mais c’est le commerce illégal de fentanyl qui est responsable de la hausse des décès au cours des dernières années, selon Mme Tam. « Les taux de délivrance médicale légale de cette substance sont restés relativement stables dans l’ensemble du pays », explique-t-elle.

Les données nationales suggèrent que la majorité des morts liées aux surdoses sont des hommes et des personnes âgées de 20 à 59 ans.

Mais certaines populations sont touchées plus durement.

« Les personnes vivant dans la pauvreté, les membres des Premières Nations et ceux qui ont un logement précaire sont disproportionnellement touchés par les décès dus à une surdose d'opioïdes », dit le rapport.