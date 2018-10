Les élections auront lieu mercredi de 10 h à 20 h au pavillon secondaire des Quatre-Vents sur la 9e Avenue Nord.

Janice Murphy

Partenaire principale au sein des ressources humaines de Financement agricole Canada, Janice Murphy estime qu'il est important de se pencher sur le dossier de la rétention des élèves dans le réseau d’éducation francophone, notamment au secondaire. Elle a aussi à cœur l’intégration des nouveaux arrivants. L’importance de l’écoute et de l’accompagnement des parents est primordiale, selon elle.

Je pense qu’on a beaucoup, beaucoup à ajouter à l’expérience [vécue] au secondaire par nos enfants dans nos écoles. On pourrait trouver comment on peut améliorer et vendre l’idée de rester dans [notre réseau], aux parents et enfants. Janice Murphy, candidate

Michael Akinpelu

Michael Akinpelu, un des candidats aux élections Photo : Michael Akinpelu

Professeur à l’Université de Regina en didactique du français en milieu non francophone, Michael Akinpelu s’intéresse de près à l’importance de la langue de Molière et au patrimoine linguistique en Saskatchewan. Il estime que le rôle de l’école est de renforcer l’identité culturelle et linguistique fransaskoise. Un travail qui, selon lui, doit continuer en dehors des instances scolaires.

Je crois fermement que le bien-être et la réussite scolaire des enfants ne reposent pas seulement sur les ressources mises en place par l’école, mais aussi par l’implication des familles et de la communauté. Michael Akinpelu, candidat

Alexandre Chartier

Alexandre Chartier, un des candidats aux élections Photo : Alexandre Chartier

Directeur de la Société historique de la Saskatchewan, Alexandre Chartier soutient qu'il a à cœur le développement des écoles francophones. Il estime que la création de nouvelles écoles est une bonne chose pour la communauté, mais qui vient avec son lot de défis. Il souligne aussi l’importance de promouvoir l’identité culturelle et linguistique fransaskoise.

J’ai déjà commencé à exprimer mon intérêt pour tout l’accompagnement de l’évaluation éducative. C’est quelque chose qui m’intéresse particulièrement. J’ai beaucoup de connaissances en ce qui concerne le développement d’une stratégie en éducation. Alexandre Chartier, candidat

Jérôme Melançon

Jérôme Melançon, un des candidats aux élections Photo : Jérôme Melançon

Professeur au département de philosophie à l’Université de Regina, Jérôme Melançon se soucie de la place de l’inclusion et de la diversité en éducation. Pour lui, il est primordial que les élèves et les parents se sentent acceptés et bienvenus dans leur milieu éducatif. Il estime que la pédagogie est un outil essentiel pour y arriver.

Ce que j’ai vu tant à l’école Monseigneur de Laval qu’à l’École du Parc, c’est très positif. On fait de beaux efforts pour intégrer par exemple les parents anglophones qui veulent s’impliquer et les faire sentir à l’aise. Pour moi, c’est important de continuer ce travail. Jérôme Melançon, candidat

Willy Lusanga

Ancien enseignant dans les écoles francophones, Willy Lusanga accorde une importance particulière à la communication entre les parents, l’école et le conseil d’école. Il souhaite faciliter les relations entre tous les acteurs du milieu afin de répondre aux attentes des parents en matière d’éducation. Il croit que son expérience en tant qu’enseignant lui a permis de bien connaître le milieu et ses processus.

Je connais très bien le système et je considère qu’il est important que les parents soient impliqués dans la mise en œuvre du projet éducatif. Je veux vraiment créer un pont pour que tous collaborent étroitement. Willy Lusanga, Candidat

Yassine El Bahlouli

Yassine El Bahlouli, un des candidats aux élections Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Consultant et chercheur universitaire en politique publique, Yassine El Bahlouli désire s'impliquer au sein du conseil d'école. Il a notamment été membre du jury pour le prix Bravo Bénévoles remis le 20 octobre dernier par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

Radio-Canada a tenté d'obtenir une entrevue avec le candidat au même moment que les autres candidats, mais des conflits d'horaire ont diminué les chances de réaliser cette entrevue avant la publication de l'article, prévue la veille de l'élection.

*Radio-Canada n'a pas été en mesure d'obtenir des photos de qualité de tous les candidats. Les photos des candidats seront ajoutées dès réception.