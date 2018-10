On a perdu nos trois chats, c’est ce qui fait le plus mal. Le reste, c’est du matériel , a soutenu Julie Barre en regardant ce qui reste de son logis.

Il était passé minuit et Mme Barre communiquait avec quelqu’un sur les réseaux sociaux lorsque l'incendie a éclaté. Ce dont elle se souvient le plus, c’est le bruit qu’elle a entendu avant que sa soirée ne prenne une tournure dramatique. C’est vraiment le bruit qui m’a surpris. C’est comme s’il ventait vraiment fort et qu’il grêlait , a raconté la jeune femme.

C’est après avoir entendu ces sons inhabituels qu’elle est allée regarder par la fenêtre de sa chambre située dans le grenier. Elle s'est rendu compte qu'elle ne voyait absolument rien. C’est là que l’odeur m’a frappée. C’était le feu!

Elle est descendue avertir son coloc qui se trouvait au premier étage. Ils ont voulu sortir par l'entrée principale du logement, mais ils sont remontés parce que la porte de leur logement était inaccessible en raison des flammes. Ils ont essayé d’ouvrir une fenêtre pour sortir, mais celle-ci ne s’ouvrait pas.

Voyant le brasier gagner en intensité, Mme Barre était convaincue qu’elle allait mourir. J’ai eu le temps de penser à mes amis, ma famille puis de me dire que ça n’avait pas de bon sens, je vais mourir aussi jeune puis de cette façon violente-là.

Le logement situé sur le boulevard Maisonneuve à Gatineau. Photo : Radio-Canada

J’ai dit : ''On va mourir''. Et quand j’ai dit ça, ç'a donné un autre regain [d’énergie à mon colocataire] et là la fenêtre a ouvert , a-t-elle dit.

Son colocataire et elle ont finalement pu sauter sur un petit toit et ensuite sur le sol, quelques mètres plus bas. Ils avaient peu de vêtements et n’ont rien emmené avec eux.

J’ai une excellente famille et de très bons amis. Ils vont nous aider , a indiqué celle qui habite chez sa tante avec son colocataire en attendant d’avoir un nouveau logement.

Un pyromane dans le secteur?

Peu de temps après cet incendie, un autre brasier s’est déclaré non loin de là, dans une maison préfabriquée de la rue Champlain, soit un ancien point de vente du projet d'immeubles en copropriété VIU.

Julie Barre soupçonne qu’un pyromane rôde dans les parages. D’après moi, il y avait de l’accélérant, parce que tout de suite il y avait de la fumée noire et on suffoquait.

Or, il est trop tôt pour tirer des conclusions, selon la relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

On est en début de l’enquête , a signalé Andrée East. On a des policiers qui sont à surveiller la scène en attente du Service d’identité judiciaire et des enquêteurs qui vont se déplacer sur place pour en faire l’analyse et déterminer quelles sont les causes de l’incendie.

Quand on parle de liens, c’est vraiment l’enquête qui nous permet de faire des liens ou pas entre les différents dossiers , a-t-elle conclu.

L’enquête se poursuit.

Avec les informations du journaliste Martin Robert