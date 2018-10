Le gouvernement Trudeau a approuvé les systèmes de plafonnement et d’échange de la Nouvelle-Écosse, ainsi que celui de Terre-Neuve-et-Labrador, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Cela signifie que ces deux provinces de l’Atlantique ne se verront pas imposer le plan fédéral comme c’est le cas pour le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, qui ne se sont pas entièrement conformés aux conditions énoncées par Ottawa pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Stephen McNeil s’attend à ce que les contribuables paient environ un cent de plus le litre pour l’essence et le mazout, et environ un cent de plus par mètre cube de gaz naturel.

Le coût de l’électricité augmentera de 0,19 cent par kilowattheure, ce qui se traduit par une hausse de la facture d’électricité des Néo-Écossais d’environ 1 % par année.

Cela ne représente qu’une infime fraction de ce que les contribuables auraient payé si la province s’était fait imposer un plan de taxation par le fédéral, soutient Jason Hollet, un haut fonctionnaire du ministère provincial de l’Environnement.

Sous le plan fédéral, affirme la province, le mazout aurait coûté aux contribuables 13,6 cents de plus le litre ; l’essence 11,6 cents de plus le litre ; le gaz naturel 9,7 cents de plus par mètre cube ; et l’électricité 1,27 cent de plus par kilowattheure.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, le plan provincial de taxation du carbone approuvé par Ottawa a notamment pour but de minimiser les impacts sur les contribuables et les individus les plus vulnérables, affirme dans un communiqué le ministre de l’Environnement, Andrew Parsons.

Cet objectif est motivé par le coût considérable du projet Muskrat Falls pour décarboniser l’électricité et atteindre une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre , ajoute M. Parsons.

Les contribuables ne seront pas taxés sur leurs achats de mazout résidentiel, comme cela aurait été le cas si le fédéral avait imposé son plan à la province.

Les taxes temporaires de 4 cents sur l’essence et de 5 cents sur le diesel seront remplacées par des taxes fédérales obligatoires de 4,42 cents et de 5,37 cents, respectivement, sur le carbone. Ces deux nouvelles taxes se chiffrent à 20 $ par tonne de carbone, selon la province.