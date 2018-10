La Ville veut rejoindre le projet Vision zéro, une initiative suédoise maintenant présente dans de nombreuses villes, dont Montréal.

L’objectif de ce programme est d’éliminer tout accident grave impliquant des piétons.

« C’est une façon de faire basée sur la science », explique la conseillère municipale du district des Forges, Mariannick Mercure.