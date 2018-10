En 2011, la multinationale avait réussi à rembourser la quasi-totalité des prêts consentis par les gouvernements américain, canadien et ontarien, pour une somme de 7,6 milliards.

À l'époque, nombre de travailleurs s'étaient dits fiers de leur employeur, mais en 2018, les sentiments semblent différents.

Il y a sept ans, Chrysler devait toujours environ 2 milliards au gouvernement fédéral, mais comme le montrent les comptes publics de 2018, publiés vendredi dernier à la Chambre des communes, cette dette a été annulée.

La réaction des travailleurs

Nombre de travailleurs de l'usine de Fiat-Chrysler à Windsor disent être déçus de leur employeur, qui selon eux aurait dû rembourser ce qu'il devait aux contribuables canadiens. Toutefois, plusieurs admettent qu'il serait impossible pour Windsor de garder une saine économie si le fabricant automobile quittait la ville.

L'usine d'assemblage de Chrysler à Windsor Photo : Reuters/Rebecca Cook

Curtis Lister, étudiant et employé de Fiat-Chrysler

À mon sens, je pense que c’est irresponsable de la part du gouvernement. C’est important de payer ses dettes. Les dettes ne s’effacent pas , affirme le jeune homme qui jongle travail et études grâce à un programme créé en collaboration avec Fiat-Chrysler et son collège.

Le gouvernement dépense de l’argent pour diverses choses que certains diront importantes et d’autres non, et je pense que cette dette est l'une de ces choses, ajoute l'étudiant. L’usine Chrysler à Windsor est très importante pour le fonctionnement de la ville, c’est bien de ne plus avoir la dette, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J’aurais préféré que ce soit fait d’une meilleure façon, que l’argent soit redistribué d’une autre façon, ou qu’on garde la dette et qu’on trouve une autre manière de la rembourser.

Selon M. Lister, Chrysler était responsable de cette dette : ils ont pris le prêt, ils se devaient de le rembourser d’une façon ou d’une autre, et ils l’ont fait il y a quelques années, et c’était bien de leur part à cette époque.

Ralph Kirshner, employé de Fiat-Chrysler

C’est le monde dans lequel on vit, c’est le principe de l’économie de marché et du commerce international, soutient l'employé. C’est un fait de la vie quotidienne que si nous voulons garder nos emplois, nous devons donner de l’argent aux corporations. Chrysler s’est fait donner de l’argent gratuitement, et en échange, nous pouvons garder nos emplois, les cinq à six mille travailleurs de l’usine de Windsor ici. Cette usine est essentielle pour l’économie de notre ville en ce moment, jusqu’à ce qu’on diversifie notre économie.

Avec les quatre milliards de profit de l’an dernier, ils auraient pu rembourser la dette, ou au moins payer leurs travailleurs un salaire raisonnable. Oui, nous avons eu une augmentation d'un ou deux pour cent sur quatre ans, mais ça ne couvre pas l’inflation. Je faisais plus d’argent dans les années 1990 que je n’en fais maintenant , raconte M. Kirshner.

Un ouvrier assemble une Dodge Grand Caravan à l’usine de Chrysler, à Windsor. Photo : Reuters/Rebecca Cook

Debbie Kotyk, employée de Fiat-Chrysler

Je crois qu’ils devraient être forcés de rembourser la dette, parce que tout le monde doit rembourser ses dettes. Pourquoi est-ce différent pour eux? Ils font des milliards de dollars de profit : remboursez la dette! S’ils veulent rester ici, c’est ce qu’ils doivent faire , selon Mme Kotyk.

Nous étions prêts à accepter des coupes de salaires, ajoute-t-elle, j’étais prête à le faire, pour redonner à ceux qui travaillent ici et qui gagnent moins d’argent, pour que tout le monde puisse se garder la tête au-dessus de l’eau et que tous puissent gagner un salaire décent et rester à Windsor et ne pas amener l’usine ailleurs.

Guy Raymond, employé de Fiat-Chrysler

Ce sont des emplois qui paient bien et c’est bon de les avoir pour l’économie de Windsor. Je pense que si nous n’avions pas Chrysler, Windsor ne serait pas ici. Nous devons peser le pour et le contre, même si je sais que Chrysler a fait quatre milliards de profit l’an dernier , souligne l'homme gêné de dévoiler son identité.

Shawn Duguay, employé de Fiat-Chrysler

Je sais que c’est mon travail, ça protège mon travail, mais en même temps, on se doit de payer nos dettes, c’est tout à fait horrible qu’ils esquivent une dette de deux milliards , affirme le travailleur.