Le réfugié somalien, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne l’an dernier, a remporté son pari lors de ses premières élections municipales.

Il s’est présenté sous la bannière Together Victoria aux côtés de deux autres candidates : Laurel Collins, une étudiante au doctorat à l’Université de Victoria, et Sarah Potts qui travaille dans le centre communautaire Our Place Society.

Être élu lors de la première élection où je peux voter, mais aussi être élu, ça me dépasse. Pour moi, ça représente beaucoup. Sharmarke Dubow, nouveau conseiller municipal de Victoria

« Pour les 20 dernières années, je n’avais pas de citoyenneté, alors venir au Canada était la chose la plus importante dans ma vie », ajoute-t-il.

Le nouvel élu a quitté la Somalie quand il était enfant. Il a ensuite vécu en Éthiopie et en Égypte avant de venir s’installer au Canada. « J’apporte la perspective de quelqu’un qui n’a pas grandi ici », soulève-t-il.