Brian Bowman est réélu pour un second mandat, devançant ainsi sa principale adversaire, Jenny Motkaluk.

Pour Brian Bowman, ce soir de victoire risque de rappeler celui de 2014, alors qu’il remportait sa première course à la mairie. Pourtant ce n'est pas tout à fait le même candidat qui vient d'enlever la mairie de Winnipeg cette fois-ci.

Jenny Motkaluk concède sa défaite

Jenny Motkaluk est apparue très émue mercredi soir devant ses partisans. La candidate malheureuse à la mairie de Winnipeg a concédé sa défaite.

« J'ai parlé avec Brian Bowman, je l'ai félicité et lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit que j'espère qu'il fera de son mieux pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Jenny Motkaluk a appelé « tous les Winnipégois, peu importe pour qui [ils] ont voté, à soutenir [leur conseiller] et [leur] maire et leur donner une chance de prouver [qu'ils peuvent faire mieux à l'avenir] ».

« Nous pouvons tous être la ville dans laquelle on veut vivre et être une communauté qui prend soin les uns des autres, qui s'épanouit dans la diversité et rejette ce qui nous divise », a-t-elle insisté.

L'urbaniste de 2014 mettait l'accent sur un projet ambitieux de six corridors de transport rapide et promettait de rouvrir l'intersection de Portage et Main d'ici 2019. Le maire sortant a misé sa campagne sur la promesse de réparer les routes de la ville.

Brian Bowman s’est engagé cette fois-ci à dépenser 976 millions de dollars dans les six prochaines années, en s'appuyant sur une augmentation annuelle de 2,33 % des taxes foncières pendant quatre ans.

Brian Bowman a également pris position dans la crise de opioïdes contre laquelle il entend lutter en rétablissant des centres d'injection supervisés.

Il a proposé de retirer les heures supplémentaires du calcul du régime de retraite des policiers afin d'épargner 1,5 million de dollars par an. Il a aussi dit souhaiter la création d'un groupe de travail pour examiner les pratiques dans le domaine de la construction et réfléchir à la possibilité de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Sa principale adversaire, la femme d’affaires Jenny Motkaluk, a mené une chaude lutte à Brian Bowman et s’est illustrée pour ses positions contre l’ouverture de Portage et Main aux piétons, et en faveur de d’arrêt de la construction des corridors de transport rapide, une fois celui du sud-ouest terminé.

Huit candidats étaient en lice dans la course à la mairie de 2018.

À noter que tous les résultats pour Winnipeg doivent être confirmés. La déclaration officielle des résultats par la Ville de Winnipeg aura lieu demain, 25 octobre.

