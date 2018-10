Le montant a été versé le 25 septembre, après négociations, parce que les pirates réclamaient au départ près de 70 000 $ en cryptomonnaie.

Au début, on ne voulait pas payer parce qu’on pensait récupérer des données , raconte le directeur général de la MRC de Mékinac, Claude Beaulieu. On s’est aperçu qu’on ne pourrait récupérer rapidement et facilement les données. Ça aurait coûté dix fois plus cher que de payer la rançon.

Après le versement de la rançon, la MRC a pu récupérer une partie des données qui étaient inaccessibles depuis l’attaque informatique, survenue le 9 septembre dernier.

Cette dépense imprévue a fait fondre le bas de laine de la MRC de Mékinac qui s'élevait, avant le paiement de cette rançon aux pirates informatiques, à 140 000 $.

Des impacts durables

Le réseau informatique de la MRC a été paralysé pendant plusieurs semaines par l’attaque. Cinq des dix municipalités de la MRC ont été touchées.

Le directeur général de la MRC de Mékinac, Claude Beaulieu, a expliqué que le versement de la rançon a coûté moins cher que ce que le recouvrement des données aurait occasionné comme frais. Photo : Radio-Canada

Ce n’est seulement que la semaine dernière que les employés de la MRC ont pu recommencer à travailler normalement, précise le directeur général.

Elle a aussi retardé la mise en service de son nouveau site internet, présenté mardi.

Par ailleurs, renforcer la sécurité de son système informatique informatique coûtera 50 000 $ au cours des cinq prochaines années à la MRC de Mékinac.