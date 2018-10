Un texte de Tanya Neveu

Le gymnase, évalué à plus de 7 millions de dollars, serait annexé à l'école primaire St-Gabriel.

Cette infrastructure pourrait répondre à divers besoins, selon le directeur général de la Commission scolaire, Éric Larivière.

Le besoin pour les élèves présentement, c'est un gymnase simple. Cependant, lorsqu'on regarde la demande en soirée pour toute la population, on a beaucoup de demandes d'utilisation et on manque de plateaux, c'est pour cette raison qu'on demande le projet avec un gymnase double , explique le directeur général.

Le gymnase actuel de l'école St-Gabriel doit être rénové et ne répond plus aux normes.

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue est toutefois consciente que ce type de dossier prend plusieurs années à se concrétiser.

Elle s'appuie sur des programmes existants en lien avec les petites milieux pour obtenir cette subvention.

Un gymnase, oui, mais pas de piscine

Par ailleurs, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue n'a pas l'intention de porter le projet d'une piscine municipale sur son territoire.

Les locaux de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, dans l'édifice Bruyère. (archives) Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Par voie de communiqué, la CSLT a tenu à rappeler que le projet d'une nouvelle piscine est de responsabilité municipale.

La commission scolaire admet que cette infrastructure est très importante pour le Témiscamingue, mais qu'elle n'est pas requise pour répondre aux besoins de formation de l'école québécoise.

La directeur général de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Éric Larivière, croit toutefois qu'il est possible d'établir des partenariats.