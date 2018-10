L'équipe de recherche et de sauvetage basée à Rimouski vient en aide ponctuellement à la Sûreté du Québec (SQ) lors de recherches en forêt.

Des agents de police patrouillent dans le secteur avec des véhicules tout-terrain. Un maître-chien prend également part aux recherches.

L'hélicoptère de la SQ, qui a survolé ce secteur pendant une partie de la journée lundi, n'est pas utilisé mardi.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, les policiers concentrent leurs recherches dans un périmètre de cinq kilomètres de la résidence de l'homme, reconnu pour faire chaque jour de longues marches.