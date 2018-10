Un texte de Jean-Philippe Martin

Sans savoir si le Rouge et Or de l’Université Laval participera au match, déjà 5500 billets ont trouvé preneurs pour la rencontre du 24 novembre 2018.

« Le défi de l’organisation, c’est de travailler sans la certitude que le Rouge et Or sera du championnat », rappelle Christian Côté, président du comité organisateur.

Christian Côté, président du comité organisateur de la Coupe Vanier à Québec 2018-2019 Photo : Radio-Canada

Toutefois, si l'on se fie aux quatre finales de la Coupe Vanier présentées à Québec dans le passé, le Stade Telus-UL devrait être bien rempli encore cette année.

En 2009 et 2013, l'événement avait attiré une salle comble de plus de 18 500 spectateurs.

La plus petite assistance a été enregistrée en 2015, alors que 12 557 personnes avaient assisté à la victoire des Thunderbirds de l’UBC sur les Carabins de l’Université de Montréal.

En comparaison, des foules décevantes de 7115 et 10 754 étaient présentes aux matchs en 2016 et 2017 à Hamilton, pourtant vu comme un bon marché de football.

Christian Côté estime qu’avec de tels résultats, Québec mérite d’être considéré comme lieu permanent pour la présentation du match de la Coupe Vanier, un peu comme Toronto l’a été de 1965 à 2003.

« Moi, je le souhaite, dit Christian Côté. Je croyais qu’on avait assez fait nos preuves en 2009 et 2010 pour en faire un site permanent. »

Combien de clubs au Canada sont prêts à recevoir une Coupe Vanier avec tout ce que ça demande. C’est un défi de logistique. Nous, on a l’avantage d’organiser des matchs avec 16 000 à 18 000 personnes [durant la saison]. Christian Côté, président du comité organisateur, Coupe Vanier 2018-2019

Une réflexion en cours

Le directeur des communications et marketing chez USPORTS, qui gère le sport universitaire au pays, ne le cache pas: ce n’est pas un hasard si Québec a été choisie pour accueillir la Coupe Vanier en 2018 et 2019.

« À Québec, quand on parle de football universitaire canadien, il n’y a pas de photo, lance candidement Ken Saint-Eloy. C’est un succès garanti. »

Il confirme que son organisation veut revoir la façon de confier l'organisation du match de la Coupe Vanier, un « événement phare » pour USPORTS. Selon lui, tous les scénarios sont à l’étude présentement.

« On essaie de localiser la Coupe Vanier à un endroit qui nous garantit le meilleur succès en termes de fréquentation et couverture médiatique, mais il faut aussi pouvoir donner la chance à d’autres universités ou villes. D’autres formats avec d’autres partenaires pourraient orienter notre décision de choisir un seul endroit ou d’avoir une Coupe Vanier qui bouge d’une année à l’autre. »

Ken Saint-Eloy, directeur des communications du marketing, USPORTS Photo : Radio-Canada

Revoir la formule des éliminatoires

Même si la conférence de presse était destinée à la finale de la Coupe Vanier, la discussion a vite bifurqué sur la formule des matchs éliminatoires, fortement contestée depuis des années.

Actuellement, chacune des quatre divisions au pays est assurée d’avoir une place en demi-finale canadienne.

L’équipe championne de la conférence des Maritimes, où le calibre est beaucoup moins relevé, représente souvent une proie facile pour ses adversaires en demi-finale.

« L’an dernier, les Mustangs de Western ont complètement démoli l’équipe des Maritimes (81-3). Ils ont fait appel à des réservistes dès le deuxième quart, rappelle Christian Côté. Ce n’est pas normal en demi-finale canadienne de voir un club avec un match plus facile et un club qui va devoir se battre de façon plus intense. »

Plusieurs amateurs réclament une formule qui assurerait une place en demi-finale aux meilleures équipes au pays, peu importe la conférence dans laquelle elles évoluent.

Ken Saint-Eloy avoue qu’il serait « souhaitable d’ajuster certaines choses ».

Je ne peux pas vous garantir une échéance, mais il est certain qu’il a une réflexion engagée sur la manière de réorganiser notre championnat et le cheminement pour arriver jusque là. Ken Saint-Eloy, directeur communications et marketing, USPORTS

Une équipe du Québec en finale?

La bonne nouvelle pour le comité organisateur de la Coupe Vanier, c’est que cette situation pourrait bien jouer à son avantage.

Cette année, le système de rotation fait en sorte que les demi-finales mettront aux prises l’Ontario et l’Ouest ainsi que le Québec aux Maritimes.

L’équipe championne de la conférence du Québec profitera ainsi, sur papier, d’un parcours favorable vers le match ultime.

« Il peut se passer plein de choses, des revirements, des blessés, qui peuvent faire chavirer le match, explique Christian Côté. Reste que les équipes du Québec ont d’excellentes chances d’être présentes à la Coupe Vanier. »