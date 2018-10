Un texte de Yannick Bergeron

Une quarantaine d'avocats se sont réunis sur les marches du palais de justice de Québec pour interpeler la nouvelle ministre de la Justice, Sonia LeBel.

Ils demandent au nouveau gouvernement d'augmenter les montants qui leur sont versés lorsqu'ils acceptent un mandat de l'aide juridique.

S'il le désire, un accusé qui est admissible à l'aide juridique peut demander à un avocat de pratique privée de le représenter.

Les honoraires, à taux fixe, ne reflètent pas la charge de travail commandé par certains dossiers, estime le président de l'Association des Avocats de la Défense de Québec, Me Frédéric Rousseau.

Me Frédéric Rousseau, président de l'Association des avocats de la défense de Québec Photo : Radio-Canada

« Supposons que quelqu’un vient au bureau avec un dossier complexe qui demande beaucoup d’heures de travail, les avocats vont refuser de le faire », explique le président de l’Association des avocats de la défense de Québec, Me Frédéric Rousseau.

Présentement, un accusé dans une cause complexe risque d'avoir de la difficulté à se trouver un représentant, selon Me Rousseau.

Des avocats vont refuser de le faire. Il va se buter à des protes fermées. Auteur

Un accusé pourrait se tourner vers les avocats permanents de l'aide juridique, mais d'autres vont décider de se défendre seuls.

« On a de plus en plus de gens qui se représentent seuls devant les tribunaux, qui causent des délais, et ils sont seuls devant un système qui est fort complexe », déplore le criminaliste.

Dans le district judiciaire de Québec, plus de 60 % des dossiers de l'aide juridique sont conduits par des avocats de pratique privée.

Ils reçoivent un montant forfaitaire de 350 $ ou 550 $, selon la gravité de l'infraction, peu importe la charge de travail.

Les avocats réclament l’instauration d’un système similaire à celui de l’Ontario, où les honoraires sont modulés selon la complexité du dossier.

Avec la collaboration de Nahila Bendali