Notre premier cadeau pour l’anniversaire de Gilles Vigneault : Un moment thématique et hautement historique sur le mont Royal.

En 1975, lors du spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, Gilles Vigneault chante pour la première fois Gens du pays. Une chanson qu’il a créée pour remplacer le fameux Happy Birthday To You.

Notre archive remaniée revient sur ce moment marquant.

Sur la grande scène du spectacle de la Fête nationale, Gilles Vigneault s’amuse avec ses complices Louise Forestier et Yvon Deschamps.

Les trois artistes ne se doutent pas qu’ils viennent de dessiner un hymne national pour le Québec.

Écrite une semaine avant le spectacle, la chanson Gens du pays est devenue à travers le temps un symbole de la nation québécoise.

Elle demeure aussi fréquemment chantée pour les anniversaires des Québécois, et ce sans que l'on connaisse forcément son origine…

Voici la première entrevue notable avec Gilles Vigneault dans nos archives. Il participe au magazine jeunesse L’Écran des jeunes du 29 décembre 1961.

L’artiste au début de la trentaine répond chaleureusement aux questions des jeunes intervieweurs.

À leur demande, il distingue la chanson de la poésie : « C’est peut-être le poème qui sort prendre une marche dans la rue. C’est moins aristocratique, mais ce n’est pas un genre mineur ».

Il leur partage aussi quelques-unes de ses influences : Léo Ferré, Brassens, Jean-Paul Filion et Félix Leclerc.

Avec ses affirmations tout imagées, lui-même apparaît comme un modèle inspirant pour les jeunes reporters réunis autour de lui.