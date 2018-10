Wissam Tarabichi, son ex-conjoint, avec qui elle a un accord de garde partagée, lui a dit qu’il amenait les enfants pour des vacances d’une semaine aux États-Unis. Ils ont plutôt pris un avion à Seattle pour se rendre à Paris et de là, à Beyrouth.

« Il faut qu’ils sachent que je suis encore là », déplore Shelley Beyak.

Je ne sais pas ce qu’on leur a dit. Je ne sais pas s’ils pensent que je les ai abandonnés ou que je suis morte. Shelley Beyak, mère de deux enfants enlevés par son ex-mari

Le cas de Shelley Beyak n’est pas isolé. Une avocate de défense des droits de la personne de Montréal, Taima Al Jayoush, dit travailler sur trois cas similaires qui touchent une Australienne, deux Américaines et une autre Canadienne de Chatham, en Ontario.

Les enfants de toutes ces femmes ont été enlevés au Liban sans que leur mère ne le sache, estime Mme Al Jayoush.

Elle affirme que ces histoires mettent en lumière des lacunes en droit international parce qu’elles fragilisent le rôle des femmes. Mme Al Jayoush explique que, dans plusieurs pays du Proche-Orient, les pères ont la priorité pour ce qui est de la garde des enfants.

Au Liban, les femmes ne peuvent pas quitter le pays avec leurs enfants sans une autorisation écrite de leur mari.

Le Canada n'a pas l'autorité juridique

Un mandat d'arrêt pancanadien est lancé pour l'arrestation de Wissam Tarabichi. Interpol est également au courant qu’il est recherché à l'étranger. La question a été soulevée à la Chambre des communes, la semaine dernière, mais les autorités canadiennes n’ont pas l'autorité juridique nécessaire pour obliger l’homme à ramener les enfants au Canada.

Le Liban n'est pas signataire de la convention de La Haye, un traité multilatéral qui protège les enfants des enlèvements internationaux. Le pays du cèdre ne reconnaît pas non plus l'enlèvement international d'enfants par un de leurs parents comme un crime.

Un mandat d'arrêt pancanadien a été lancé contre Wissam Tarabichi, et Interpol a aussi un mandat d'arrêt international à son sujet. Photo : Fournie par Shelley Beyak

L’avocate Al Jayoush souhaite que le gouvernement libanais participe à la recherche des enfants et les renvoie au Canada.

« Le seul moyen de les récupérer est d'obtenir un mandat spécial du Liban », note-t-elle.

Question de vie privée, invoque Affaires mondiales

Shelley Beyak et Wissam Tarabichi se marient en 2007 au Liban. Trois ans et demi plus tard, ils divorcent. Shelley Beyak se remarie.

Or, comme Wissam Tarabichi n’a pas signalé leur divorce au Liban, Shelley Beyak est avertie : si elle voyage au Liban, elle pourrait être arrêtée pour adultère. Elle embauche donc un avocat au Liban qui travaille à faire reconnaître son divorce pour qu’elle puisse s’y rendre pendant la période des Fêtes.

Shelley Beyak n'a pas eu de contact avec ses enfants, Mia, âgée de 9 ans, et Liam, âgé de 8 ans, depuis le mois de mars dernier. Photo : Fournie par Shelley Beyak

En attendant, elle demande à Affaires mondiales Canada de procéder à des contrôles pour assurer le bien-être de ses enfants. Ce genre de contrôle peut être demandé et effectué en vertu de la Convention de Vienne des Nations unies. Des responsables du ministère lui disent cependant que Wissam Tarabichi est protégé par les lois sur la protection de la vie privée.

Shelley Beyak essaie de communiquer avec son ex-mari, sans succès.

« J’ai tenté de lui envoyer des courriels, j’ai envoyé des courriels à sa famille. Ils ne me répondent pas, et Wissam ne me parle pas », soutient-elle.

Dans une déclaration fournie à Radio-Canada, Affaires mondiales Canada dit « être au courant de l'affaire d'enlèvement d'enfants canadiens au Liban ». « En raison des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est impossible de divulguer des informations supplémentaires », ajoute cependant le ministère.

Des appuis diplomatiques

Les femmes dans la même situation que Shelley ont reçu des marques de soutien de la part des ambassadeurs libanais à Washington et à Ottawa, ainsi que du ministre des Affaires étrangères du Liban, selon Mmes Beyak et Al Jayoush.

Shelley Beyak espère toujours que Wissam Tarabichi et elle parviendront à un accord. Elle veut également transmettre ce message à ses enfants.

« Je veux qu’ils sachent que je les cherche. Je ne sais pas exactement où ils se trouvent. Nous les aimons tous beaucoup et nous espérons qu'ils reviendront bientôt au Canada », dit-elle.

Selon des informations de Michelle Ghoussoub