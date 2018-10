Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Ogden, Maybe Watson, Claude Bégin, Knlo et Eman pour bidouiller une chanson unissant leurs voix à celle de la chanteuse. Intitulée Cadillac rose et accompagnée d’un vidéoclip animé montrant une Ginette Reno souriante au volant d’une voiture rose, la chanson a rapidement atteint 5000 vues sur YouTube. Ce n’est probablement qu’un début.

« Y’a rien de suspect, Ginette est recrutable » chantent en franglais les rappeurs sur un échantillonnage de la chanson L’essentiel, de Ginette Reno. La chanson a été écrite en un rien de temps, alors que le groupe était en tournée européenne.

Le groupe de Québec réagit ainsi à la suggestion spontanée de l’animatrice Catherine Perrin et de ses chroniqueurs Frédéric Lambert et Pascale Lévesque, qui ont vu un match parfait entre Ginette Reno et Alaclair Ensemble.