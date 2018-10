Le magasin Curativa Cannabis de North Battleford est devenu le deuxième magasin saskatchewanais de la société Fire and Flower. La vente s’est réalisée clé en main, d’après la compagnie. « Jim a ouvert le magasin le premier jour avec sa femme Sandy et leur personnel, et ensuite ils ont fait la transition de l’organisation et de tous les employés à Fire and Flower le 18 octobre », raconte le vice-président de Fire and Flower, Nathan Mison.

Basée à Edmonton, l'entreprise avait déjà obtenu 1 des 51 permis de la Saskatchewan, pour un magasin qu’elle a ouvert à Yorkton, le jour de la légalisation.

Fire and Flower et Nathan Mison n’ont pas dévoilé le prix de vente du magasin.

Interdiction de vente avant l’ouverture

La Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) a établi des règles à suivre lors de la revente de permis d’un magasin de cannabis. Ces permis ne pouvaient pas être rétrocédés avant le jour de la légalisation, ni avant l'ouverture du point de vente.

L’acheteur doit également passer par un processus d’autorisation, dit le porte-parole de la SLGA, David Morris. Il explique que cela inclue notamment une vérification des antécédents, une approbation du système de gestion des stocks et l'acheteur doit se soumettre à une vérification du système de sécurité de l'installation.

Bilan des premiers jours

Nathan Mison affirme que certains clients se sont déjà rendus au magasin à plusieurs reprises et que certains ont acheté la limite légale en Saskatchewan de 30 g par transaction.

« Je pense que les gens font des réserves à la suite de la grande couverture médiatique. Les clients ne savent pas quand il y a aura une rupture de stock », analyse M. Mison.

La quantité de cannabis pouvant être possédée dans un logement n’est pas limitée par la province. Le propriétaire ou le gérant d'un immeuble peuvent cependant dicter leurs propres règles à ce sujet.

Dans les magasins de Yorkton et de North Battleford, les quantités disponibles de certaines variétés de cannabis n’ont pas été suffisantes, surtout pour celles contenant un fort taux de THC. Selon Nathan Mison, c’est parce que ces variétés étaient déjà connues par des acheteurs. Il ajoute cependant que, de façon générale, les deux magasins ont pu maintenir leur approvisionnement.