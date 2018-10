C'est du moins ce qu'affirme le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui dévoile en ce moment les détails de ce plan, destiné aux seules provinces « qui n'ont pas reconnu que la pollution a un prix ». Les autres, dont le Québec, ont déjà implanté leur propre système de réduction des gaz à effet de serre (GES).

Tel que prévu depuis longtemps, le système prévoit :

une redevance sur les combustibles pour les producteurs et les distributeurs qui sera en vigueur le 1er avril 2019;

un système d’échanges des droits d’émission de GES pour les entreprises les plus polluantes, qui entrera en vigueur dès le 1er janvier.

Ottawa prévoit que la redevance sur les combustibles se traduira par une hausse du prix de l'essence à la pompe de 4,4 ¢ le litre en avril 2019. Cette somme augmentera chaque année pour atteindre 11 ¢ le litre en avril 2022.

Les recettes provenant du nouveau système fédéral seront majoritairement remises aux contribuables des provinces touchées en vertu d’un programme nommé Incitatif à agir pour le climat.

Concrètement, cet argent sera remis chaque année aux contribuables, après qu’ils auront envoyé leur déclaration d’impôt. Ce bénéfice sera donc ressenti une première fois l'an prochain, peu avant la prochaine élection fédérale.

Selon les estimations du gouvernement, un ménage ontarien moyen recevra ainsi de 300 $ l’an prochain, alors que le système lui en aura coûté 244 $. Ces montants augmenteront progressivement jusqu’en 2022.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

L’autre portion des revenus tirés du nouveau système sera offerte aux universités, hôpitaux, écoles, municipalités, organismes à but non lucratif et communautés autochtones pour qu’ils puissent accroître leur efficacité énergétique et diminuer leurs émissions de GES.

Ottawa prévoit que son système de tarification de la pollution permettra de réduire les émissions de GES de 50 à 60 millions de tonnes d’ici 2022.

Ce résultat est inférieur à celui de 80 à 90 mégatonnes anticipé en avril dernier en raison de la décision du nouveau gouvernement conservateur ontarien, dirigé par Doug Ford, de se retirer du marché du carbone, explique le gouvernement Trudeau.

Le gouvernement avance en outre que son nouveau système n’amputera que très légèrement la croissance annuelle du produit intérieur brut canadien, qui passerait de 1,8 % à 1,7 % pour la période 2018-2022.

Plus de détails à venir.