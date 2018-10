1. La circulation n'a joué aucun rôle dans la décision de fermer Portage et Main

L'intersection Portage et Main a été fermée aux piétons en 1979 dans le cadre d'une entente conclue par la Ville pour subventionner la construction du centre commercial sous-terrain Winnipeg Square et l'immeuble de bureau connu sous le nom de 360 Main.

L'entente conclue en 1976 prévoyait de poser de barricades pour fermer l'intersection et rediriger le flot des piétons vers le centre commercial sous terrain.

Malgré certaines manifestations, l’accord a été mené à terme. Cependant une disposition prévoyait la réouverture de l’intersection dans 40 ans.

2. Brian Bowman promet de rouvrir l'intersection

Après la construction des barricades, tous les maires de Winnipeg, à l'exception de Sam Katz, ont songé à rouvrir Portage et Main.

Glen Murray, maire de 1998 à 2004, a presque réussi à faire accepter cette démarche.

Son administration avait alors fait un appel à projets pour redessiner l'intersection et commandé un rapport préconisant la réouverture de Portage et Main les soirs et les fins de semaine.

Après la démission de Glen Murray, le maire Sam Katz a décidé de mettre ce rapport sur les tablettes déclarant que la Ville ne mettrait pas en danger son entente précédente avec les propriétaires situés sur l'avenue Portage.

Il aura fallu huit autres années pour que l'idée de la réouverture refasse surface. Lors de la course à la mairie de 2014, Brian Bowman avait alors promis de rouvrir l'intersection d'ici 2019.

3. La Ville de Winnipeg a prévu 3,5 M$ pour des réparations et la réouverture

Il y a un an, le conseil municipal a voté une enveloppe de 2 M$ pour rénover l'intersection et 1,5 M$ pour rouvrir l'intersection en commençant par la partie est de l'avenue Portage en septembre 2019.

4. La décision de rouvrir Portage et Main n'est pas contraignante

Mercredi, les électeurs devront se prononcer sur la réouverture de Portage et Main aux piétons. La question est un plébiscite, ce qui signifie que le conseil municipal n'est pas tenu par l'issue du vote.

Deux candidats à la mairie, Brian Bowman et Jenny Motkaluk, ont tous deux promis de respecter le résultat du vote. Cela signifie que l'intersection restera fermée pendant au moins quatre ans si les électeurs rejettent l'idée.

5. Le seul sondage crédible autour de l'intersection Portage et Main effectué il y a deux mois

Un sondage mené en août à la demande de CBC a révélé que les deux tiers des Winnipégois étaient opposés à la réouverture de l'intersection.

Le même sondage mené auprès de 600 personnes, avec une marge d'erreur de 4 %, a laissé entendre qu'il y avait peu de place pour une surprise, puisque 66 % des gens ont déclaré qu'ils ne changeraient pas d'avis.

6. Le clan du Oui utilise des arguments qualitatifs

L'argument central derrière la réouverture de l'intersection est qu'un quartier se développe et prospère lorsque les besoins des piétons sont placés au-dessus de ceux des automobilistes.

Cette théorie trouve des appuis quand on considère que le centre-ville est amené à se développer et qu'il sera nécessaire de connecter les côtés est et ouest du quartier de la Bourse, le quartier commerçant de Portage Sud et la partie sud-est du centre-ville, qui comprend La Fourche.

7. Le clan du Non utilise des arguments quantitatifs

La réouverture de Portage et Main entraînera des retards pour les automobilistes et le réseau de transport en commun de Winnipeg, en particulier pendant l'heure de pointe.

Une étude commandée par la Ville à la firme Dillon Consulting prévoit par ailleurs davantage de collisions entre des véhicules et des piétons. Elle met également en exergue les coûts de la réouverture qu'elle estime à 11,6 M$ en comptant l'achat de bus pour limiter les retards sur des trajets pendant l'heure de pointe.

8. Le débat divise les Winnipégois

Ceux qui appuient ou qui s'opposent à la réouverture reconnaissent que le débat a profondément divisé la population en opposant deux visions de la ville. Quoi qu'il en soit, ce débat vit ses dernières heures. Les bureaux de vote ferment mercredi à 20 h.