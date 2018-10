Un texte de Jérôme Labbé

Ladite motion avait été appuyée par la mairesse de Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, qui siège comme indépendante depuis le 3 août dernier.

Elle demandait au conseil d'affirmer « le droit absolu [des élus] de poursuivre et de remplir leur mandat en ayant le droit de porter les symboles religieux liés aux pratiques de leur foi », de reconnaître « la contribution passée et présente des conseillers qui ont des pratiques religieuses différentes » et d'inviter « les membres de toutes les fois et minorités à poser leur candidature s’ils le désirent ».

Le texte avait reçu, dans les dernières semaines, l'appui d'une quinzaine d'organismes, dont le Conseil musulman du Canada, l'Organisation mondiale des sikhs du Canada, la Ligue des Noirs du Québec et Montréal en action.

En provoquant un débat sur la question, le conseiller de Snowdon − élu sous la bannière du parti Coalition Montréal en novembre 2017 − souhaitait dissiper la « confusion » engendrée selon lui par le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a réitéré au lendemain de son élection sa volonté d'interdire le port de signes religieux chez les employés de l'État qui se trouvent en position d'autorité, comme les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants.

Or, la CAQ n'a jamais émis le souhait d'empêcher le port de signes religieux chez les élus, ont rappelé mardi la mairesse Valérie Plante et le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, qui porte lui-même une kippa au conseil municipal de Montréal.

Déplorant avoir reçu la veille l'aval de M. Perez et du leader de la majorité, François Limoges, M. Rotrand a accepté – à contrecoeur et avec l'accord de Mme Fumagalli – de retirer sa motion, ce qui a mis fin à la séance du conseil, en début d'après-midi.

Ils ou elles ont dit… Valérie Plante, mairesse (Projet Montréal) : « Pour moi, cette motion, elle est prématurée. [...] On met la charrue avant les bœufs. » Lionel Perez, chef de l’opposition officielle (Ensemble Montréal) : « À ce que je sache, la CAQ et M. Legault n’ont jamais soulevé la pertinence, la possibilité d’étendre la restriction de port de symboles religieux aux élus. Donc, M. Rotrand apporte sur la place publique un enjeu qui n’en est pas un. Et ça, ça peut porter à la confusion. » Marvin Rotrand, auteur de la motion (Coalition Montréal) : « Malgré le fait qu’il n’y a pas de loi devant l’Assemblée nationale, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de déclaration claire pendant la campagne électorale que les élus qui portent des signes religieux vont avoir une prohibition de siéger, les gens ont une certaine confusion. Où va être la ligne qui divise le niveau politique et le niveau de fonction publique? Les gens ne savent pas. Il peut y avoir un impact de convaincre les gens de ne pas porter [de signes religieux] comme candidat. Et dans la situation où il y a deux élections partielles dans les mois qui viennent, ici à Montréal, c’est important que tout le monde comprenne qu’ils sont les bienvenus à Montréal. » Balarama Holness, fondateur de Montréal en action : « La discrimination systémique existe, et on veut donner un message clair à Québec que Montréal est une ville inclusive, Montréal est une ville tolérante et le vivre-ensemble fait partie de notre ADN. » Gabriel Bazin, vice-président de la Ligue des Noirs du Québec : « La Ligue des Noirs du Québec […] a toujours lutté contre la discrimination sous toutes ses formes. C’est une question d’inclusion versus d’exclusion. Les gens ont le droit d’être comme ils sont, pourvu qu’ils ne nous imposent pas leur être. » Amrit Kaur, vice-présidente de l'Organisation mondiale des sikhs du Canada : « Nous, sikhs, hindous, chrétiens et musulmans qui portons des symboles religieux, nous sommes ici depuis plusieurs, plusieurs années; nous contribuons à la société; nous payons nos impôts; nous allons à l’école; et nous demandons de pouvoir bénéficier des mêmes droits égaux que ceux dont bénéficient les Québécois, parce que nous ne sommes pas différents d’eux. »

Ce n'est pas la première fois que M. Rotrand soulève la question des signes religieux au conseil municipal. En avril dernier, le conseiller avait aussi demandé à la police de Montréal d'autoriser ses agents à porter le hijab ou le turban sikh – une réflexion « dans l'air du temps », avait admis Valérie Plante. La CAQ, à l'époque, s'y était opposée.