Wow Air offrira ce service six jours sur sept. Selon la compagnie aérienne, Reykjavik servira d’escale pour les passagers en route vers New Delhi, Tel-Aviv et d’autres villes européennes, dont Lyon.

La compagnie aérienne indique que les billets aller simple se vendront à partir de 129 $ et peuvent être achetés dès mardi.

Wow Air tente de séduire un marché en effervescence qui compte de plus en plus de transporteurs à très bas tarif comme Swoop, la ligne aérienne de WestJet et la ligne Rouge d’Air Canada.

Sur Twitter, l'aéroport de Vancouver a bien accueilli la nouvelle, en assortissant d'une image animée sa réaction à l'annonce :

Début du graphique (passez à la fin) When we heard @wow_air was starting service at YVR in June 2019: pic.twitter.com/K1ImrUpgmm — Vancouver Airport (@yvrairport) 22 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le transporteur européen offre déjà des vols à bas prix de Montréal et Toronto en direction de l’Islande depuis 2015.

Wow Air a cependant annoncé la fin de son service dans ces trois villes du Midwest américain : Cincinnati, Cleveland et Saint Louis.