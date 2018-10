Le compost créé à partir de ces matières organiques est ensuite redistribué gratuitement aux citoyens.

Depuis 2013, 6 000 tonnes de compost ont été données à plus de 12 000 personnes.

Ce procédé a permis de réduire de 28 % la quantité de déchets enfouis par habitant.

D'ailleurs, 70 % des résidences unifamiliales participent à la collecte de matières putrescibles dans la MRC de Rimouski-Neigette et un peu plus de la moitié des résidents d’immeubles à logements y prennent part.

Malgré la popularité de l'initiative chez les particuliers, Rimouski admet que certains commerçants sont encore frileux à l’idée de se tourner vers le compostage.

La chef de division à l'environnement de la Ville de Rimouski, Claire Lafrance, laisse entendre qu'une réglementation municipale sera peut-être nécessaire pour forcer les commerces à participer à la collecte d’ici 2020.

En effet, dans sa politique de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du Québec entend interdire de jeter les matières organiques d'ici 2020.

Si 2020 est l’objectif défini par le ministère de l’Environnement et par le gouvernement provincial, on va probablement aller vers une réglementation, éventuellement, qui va l’obliger. Claire Lafrance, chef de division à l'environnement de la Ville de Rimouski

Pour le moment, plus de 70 entreprises adhèrent à la collecte de matières organiques à Rimouski.

Le Central Café de Rimouski fait partie de ces entreprises. Il s'est lancé ce défi il y a environ 2 ans et demi.

Le système de compostage mis en place dans la cuisine permet à l'entreprise de réduire considérablement sa quantité de déchets, selon le président et chef cuisinier, Steeve Boucher.