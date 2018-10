L'Arabie saoudite va signer pour plus de 50 milliards de dollars de contrats dans les secteurs du gaz, du pétrole et des infrastructures à l'occasion de la conférence sur les investissements organisée à Riyad, un événement auquel ont renoncé plusieurs dirigeants d'entreprise à la suite du meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi.