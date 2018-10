Le feu a éclaté peu après minuit, mais il a été rapidement maîtrisé selon un porte-parole du service d’incendie, Mike Mizner. Les pompiers sont restés sur les lieux pendant environ une heure.

L’incendie s’est déclaré sur le toit d’une rampe de chargement , précise Mike Mizner. Il n’a pas été en mesure d’estimer le montant des dommages.

La cause de l’incendie fait l'objet d'une enquête.

L’Édifice du Centenaire, qui a ouvert ses portes en 1967 près de l’Assemblée législative, est un immeuble patrimonial.

D’importants travaux de rénovation y ont cours, actuellement. Le nouveau palais de justice de Fredericton y sera notamment intégré.

Le palais de justice doit ouvrir en mars 2020 et le reste de l’immeuble, un an plus tard.