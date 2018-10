Rudy King, porte-parole de l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, a affirmé que l'avion d'Air Canada était immobile sur la voie de circulation lorsqu'un avion d'American Eagle, exploité par Republic Airlines, a accroché une aile en tentant un virage.

M. King a indiqué que les deux avions se sont rendus à leur porte respective sans autre problème.

Il a affirmé qu'une femme de 38 ans à bord du vol American Eagle avait été blessée au cou et au dos.

La porte-parole d'Air Canada, Angela Mah, a déclaré que l'avion A320 arrivait de Toronto avec 142 passagers et que tous ceux qui se trouvaient à bord ont débarqué normalement. L'avion d'Air Canada est toutefois maintenant hors service.

Tim Clark, un passager d'Air Canada qui attendait à la porte pour son vol de retour à destination de Toronto, a affirmé que certains passagers ayant quitté l'avion se sont immédiatement rendus aux fenêtres pour prendre des photos des dommages.

« Il y a très peu de dégâts, mais c'est sur le bout de l'aile, sur l'une de ces pièces fendues », a soutenu M. Clark alors qu'il attendait dans l'aérogare des nouvelles du retour à la maison.

M. King a affirmé que l'Administration fédérale de l'aviation avait été informée de l'incident, et qu'il n'y avait pas eu de perturbation des activités à l'aéroport.