Le greffier de la Ville, Eric Labelle, a pris cette mesure d’urgence afin de permettre à tous les électeurs qui le souhaitent d’exercer leur droit de vote.

On s'attend à ce que [Dominion Voting Systems] travaille aussi longtemps qu'il faudra pour s'assurer que le système est fonctionnel [...] et puis si jamais on a d'autres problèmes, on prendra d'autres mesures. Eric Labelle, greffier de la Ville du Grand Sudbury, lundi soir