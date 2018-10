Un texte d'Angie Bonenfant

Avant les élections municipales du 22 octobre, les 24 élus d'Ottawa étaient composés de 20 hommes et de quatre femmes. La moyenne d'âge était de 53 ans et six conseillers maîtrisaient suffisamment la langue de Molière pour accorder une entrevue dans cette langue.

À la fermeture des bureaux de vote, lundi soir, le conseil d'Ottawa compte 17 hommes et sept femmes. La moyenne d'âge est désormais de 46 ans et au moins sept conseillers disent pouvoir s'exprimer en français.

Les 24 nouveaux élus au conseil municipal d'Ottawa Photo : Radio-Canada/Simon Blais

Les francophones plus nombreux au conseil

Au moins sept candidats ont confirmé à Radio-Canada être en mesure de s'exprimer en français. C'est un candidat de plus que le précédent conseil. Il s'agit de Jim Watson (maire), Matthew Luloff (Orléans), Laura Dudas (Innes), Mathieu Fleury (Rideau-Vanier), Jean Cloutier (Alta Vista), Tobi Nussbaum (Rideau-Rockliffe) et Stephen Blais (Cumberland). C'est un candidat de plus que le précédent conseil. Cependant, le temps déterminera si tous les conseillers sont aussi francophones qu'ils le prétendent.

Toujours plus d'hommes que de femmes au conseil

Le nouveau conseil n'a pas atteint la parité hommes-femmes, mais il compte un nombre de conseillers féminins plus élevé que le conseil élu en 2014. Sept femmes font désormais partie du groupe comparé à quatre, il y a quatre ans. Le groupe de conseillères est composé de Laura Dudas (Innes), Jan Harder (Barrhaven), Jenna Sudds (Kanata-Nord), Theresa Kavanagh (Baie), Diane Deans (Gloucester-Southgate), Catherine McKenney (Somerset) et Carol Anne Meehan (Gloucester-Nepean-Sud).

Un conseil municipal plus jeune

Le nouveau conseil est aussi beaucoup plus jeune. La moyenne d'âge du précédent conseil était de 53 ans. Cette moyenne est descendue à 46 ans. Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury (33 ans), et le conseiller d'Orléans, Matthew Luloff (34 ans), sont les plus jeunes élus du conseil. La conseillère de Barrhaven, Jan Harder (67 ans), le conseiller de West Carleton-March, Eli El-Chantiry (61 ans), et la conseillère de Gloucester-Nepean-Sud, Carol Anne Meehan (61 ans), sont les élus les plus âgés.